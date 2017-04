Die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Merkel hat auf dem Parteitag der Christdemokraten in Nordrhein-Westfalen zu einem Machtwechsel aufgerufen.

Rot-Grün in NRW müsse abgelöst werden, sagte Merkel vor den Delegierten in Münster - sechs Wochen, bevor in dem bevölkerungsreichsten Bundesland ein neuer Landtag gewählt wird. Die CDU-Vorsitzende hielt der nordrhein-westfälischen Regierung von Ministerpräsidentin Kraft Versäumnisse in der Verkehrspolitik und mangelnde Investitionen vor.



Die Christdemokraten wollen in Münster ihr Programm für die Wahl am 14. Mai verabschieden. Spitzenkandidat ist der stellvertretende CDU-Vorsitzende Laschet.