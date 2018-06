Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet bleibt Vorsitzender der NRW-CDU.

Auf einem Landesparteitag in Bielefeld wurde der 57-Jährige mit gut 96 Prozent der Stimmen zum dritten Mal wiedergewählt. Vor zwei Jahren hatte er 93 Prozent bekommen. Laschet ist auch stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU. In Düsseldorf führt er seit dem vergangenen Jahr eine schwarz-gelbe Regierung an. Die Zusammenarbeit mit der FDP bezeichnete er auf dem Parteitag als reibungslos. Vor allem in den Bereichen innere Sicherheit und Bildung sei man vorangekommen.

