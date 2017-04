Der CDU-Politiker Spahn stößt mit seiner Forderung nach einem Islamgesetz auf ein geteiltes Echo.

Der frühere Generalsekretär der CDU, Polenz, bezeichnete die Forderung als populistische Schnapsidee. In einem Rechtsstaat dürfe man vier Millionen Muslime und mehr als 2.500 Moscheen nicht unter Generalverdacht stellen, sagte er der "Huffington Post". Es sei absurd, Weltreligionen eine ausschließlich innerstaatliche Finanzierung vorschreiben zu wollen. Auch der stellvertretende SPD-Vorsitzende Scholz zog die Verfassungsmäßigkeit der Vorschläge des CDU-Präsidiumsmitglieds in Zweifel. Man könne ein Gesetz nicht nur für eine Religionsgemeinschaft machen, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Wenn man vorschreibe, dass in Deutschland tätige Imame auch in Deutschland auszubilden seien, müsse das auch für christliche Priester oder Rabbiner gelten. Kritik kam auch vom Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Mazyek, und vom Islamrat, der von "Populismus" sprach.



Innerhalb der CDU-Spitze plädiert die stellvertretende Parteivorsitzende Klöckner dafür, die Forderung nach einem Islamgesetz ins Wahlprogramm aufzunehmen. Sie sprach sich zudem für ein Moscheen-Register aus, das Träger und Financiers kenntlich macht. Der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung der Union, Linnemann, sagte, radikal-islamische Ideen dürften nicht weiter um sich greifen. Nötig seien klare Spielregeln.