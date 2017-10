Der CDU-Europapolitiker McAllister hat die gestrige Rede des katalanischen Regionalpräsidenten Puigdemont als unverständlich bezeichnet.

Puigdemont habe die Unabhängigkeit Kataloniens in Aussicht gestellt, aber die Abspaltung gleichzeitig wieder auf Eis gelegt, sagte McAllister im Deutschlandfunk (Audio-Link). Er rief Katalonien und die Zentralregierung zum Dialog auf. Es sei zu spüren, dass immer mehr Katalanen überzeugt seien, dass die Regionalregierung sich verrannt habe. Der Grünen-Europapolitiker Bütikofer warf Puigdemont vor, mit seinem Latein am Ende zu sein.



In Madrid kommt am Vormittag das spanische Kabinett zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Nach Informationen der Zeitung "El País" erwägt Ministerpräsident Rajoy, Kataloniens Autonomie auszusetzen. Die Möglichkeiten dazu würden seit Tagen geprüft. Am Nachmittag will sich Rajoy im Parlament äußern.