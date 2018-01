Der Namibia-Beauftragte der Bundesregierung, Polenz, hat den Forderungen der Herero- und Nama-Nachkommen nach persönlichen Entschädigungen für den Völkermord zwischen 1904 und 1908 an ihren Volksgruppen eine Absage erteilt.

Entschädigt könnten nur Menschen werden, die den Vernichtungskrieg der deutschen Truppen in der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika überlebt hätten, sagte Polenz im Deutschlandfunk. Die jetzt lebende Ur- bzw. Ururenkel-Generation sei nicht unmittelbar persönlich betroffen und habe daher keinen Anspruch auf Entschädigungen.



Deutschland verhandelt seit über zwei Jahren mit einer namibischen Regierungsdelegation. Dabei geht es um eine offizielle Entschuldigung für den Völkermord und eine deutsch-nambische Zukunftsstiftung, die Bildungs- und Forschungsprojekte fördern soll. Vor einem New Yorker Bezirksgericht ist seit einem Jahr eine Klage von Vertretern der Herero und Nama gegen die Bundesrepublik anhängig, in der sie fordern, an diesen Verhandlungen beteiligt zu werden. Außerdem verlangen sie Reparationszahlungen.



Das heutige Namibia stand mehr als 30 Jahre unter deutscher Kolonialherrschaft. Deutsche Soldaten schlugen zwischen 1904 und 1908 Aufstände der einheimischen Volksgruppen der Herero und Nama brutal nieder. 100.000 Menschen wurden getötet oder in den sicheren Tod in die Omaheke-Wüste getrieben. Ein Großteil der Überlebenden wurde enteignet. Die deutsche Kolonialherrschaft endete 1915 im Ersten Weltkrieg.

