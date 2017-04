Baden-Württembergs Innenminister Strobl hält bei einem Anstieg illegaler Einreisen über die Schweiz Grenzkontrollen für denkbar.

Er stehe deshalb in ständigem Dialog mit dem Bundesinnenminister, sagte der CDU-Politiker der "Welt am Sonntag". Strobl kündigte an, er werde in Baden-Württemberg mit aller Härte gegen Flüchtlinge vorgehen, die Sozialleistungsbetrug begingen. Allerdings habe es sich dabei der Kriminalstatistik zufolge im letzten Jahr nur um 0,4 Prozent der von Asylbewerbern begangenen Straftaten gehandelt. Auch Identitätstäuschungen dürften nicht akzeptiert werden.



Befragt zu möglichen Machtoptionen nach der Bundestagswahl verwies der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende auf das grün-schwarze Bündnis in Baden-Württemberg, das keine Zwangsehe, sondern eine Koalition der Möglichkeiten sei. Er gehe aber davon aus, dass die FDP dem nächsten Bundestag angehören werde und für die Union grundsätzlich der erste Gesprächspartner sei. Zur SPD meinte Strobl, die bisherigen Äußerungen von Kanzlerkandidat Schulz erinnerten ihn an Hintergrundmusik im Kaufhaus.