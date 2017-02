Mit einer eigenständigen Geldpolitik würde das Land die Gelegenheit erhalten, die Erholung seiner Wirtschaft voranzubringen, argumentiert Willsch. Danach könne man etwa in einer Gläubigerkonferenz Rückzahlungsquoten verhandeln. Damit liegt er auf einer Linie mit dem Wirtschaftsrat seiner Partei, der, wie sein Vorsitzender Steiger der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagt, keine "Denkverbote" in dieser Frage will.

Einen Schuldenschnitt lehnt Willsch - wie auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble - ab. Durch die Rettungsmaßnahmen sei inzwischen ein Haufen neuer Schulden aufgetürmt worden. In Griechenland "wird nach wie vor der Schlendrian betrieben", so Willsch. Dies habe auch der griechische Finanzminister Euklid Tsakalotos bestätigt. In dieser Situation neues Geld hinterherzuschießen würde bedeuten, dem verlorenen Geld gutes Geld hinterherzuwerfen, warnte Willsch.

Die Euro-Finanzminister beraten heute in Brüssel über das laufende dritte Hilfsprogramm für Griechenland. Es gibt seit Monaten Streit über die Bedingungen für die Freigabe der Kredite. Der Internationale Währungsfonds argumentiert, dass die Schuldenlast zu hoch sei und hat sich bisher nicht an dem 2015 vereinbarten Programm beteiligt.