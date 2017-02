CDU-Politikerin Giousouf "Verbot von Erdogan-Auftritt problematisch"

Die Integrationsbeauftragte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Cemile Giousouf (dpa / picture alliance / Rolf Vennenbernd)

Die Integrationsbeauftragte der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Giousouf, hat sich gegen ein Auftrittsverbot für den türkischen Präsidenten Erdogan in Deutschland ausgesprochen.

Sie sagte im Deutschlandfunk, ein möglicher Auftritt Erdogans im Vorfeld des umstrittenen Verfassungsreferendums in der Türkei sei durch die Versammlungsfreiheit im Grundgesetz geschützt und deshalb nur schwer zu untersagen. Man könne nicht alles verbieten, was einem nicht gefalle, betonte Giousouf. Ein Verbot sei nur möglich, wenn Eskalationen oder Gefahr für Leib und Leben zu befürchten seien - danach sehe es momentan aber nicht aus.



Die "Bild"-Zeitung hatte berichtet, dass Erdogan für März in Nordrhein-Westfalen einen Auftritt plant, um für das Verfassungsreferendum in seinem Land zu werben. Die Bundesregierung weiß nach eigenen Angaben nichts davon. Andere CDU-Politiker, aber auch Sozialdemokraten und Grüne hatten gefordert, den Auftritt Erdogans zu unterbinden.