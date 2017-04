Die CDU in Nordrhein-Westfalen will im Wahlkampf mit dem Thema Innere Sicherheit punkten. Für viele Menschen sei dies das drängendste Thema, sagte ihr Spitzenkandidat Laschet im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Die CDU will bei der Landtagswahl am 14. Mai die SPD als stärkste Kraft ablösen.

Laschet forderte zum Beispiel bei Einbrüchen eine Null-Toleranz-Politik. Der Polizei in Nordrhein-Westfalen fehle es an rechtlichen Möglichkeiten, um besser gegen diese Art der Kriminalität vorzugehen, sagte er im DLF. Während Bayern und andere Länder neue Methoden nutzten, um Täterhandeln schon im Vorfeld zu erkennen, mache Nordrhein-Westfalen davon keinen Gebrauch. Ähnlich verhält es sich seiner Meinung nach bei der Schleierfahndung. In jedem Bundesland gebe es verdeckte Ermittlungen - nur nicht in Berlin, Bremen und Nordrhein-Westfalen, kritisierte Laschet. Die Unterschiede lassen sich ihm zufolge auch in Zahlen messen: Während es in München etwa 1.000 Einbrüche im Jahr gebe, seien es in Köln fünf Mal so viele.

Fall Amri: Ministerpräsidentin Kraft soll vor Untersuchungsausschuss

Zum Umgang mit dem späteren Weihnachtsmarkt-Attentäter Amri in Nordrhein-Westfalen sagte Laschet, Ministerpräsidentin Kraft müsse erklären, ob sie die Zuständigkeit des Landes habe vertuschen wollen. Dazu müsse sie vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags aussagen, notfalls werde man sie gerichtlich dazu zwingen. Laschet erklärte, seiner Meinung nach seien nicht alle rechtlichen Mittel genutzt worden, um das Berlin-Attentat zu verhindern. Allein schon, wenn jemand 14 verschiedene Identitäten habe, sei das ein Grund, ihn in Abschiebehaft zu nehmen. Das "Nicht-Handeln" der Behörden habe die Gefahr eines Terroranschlags erhöht, so Laschet. Und: "Hätte Amri in Haft gesessen, hätte er diesen Anschlag nicht verübt."

SPD startet in Essen in die heiße Wahlkampf-Phase

Die SPD läutet heute in Essen die letzten sechs Wochen des Landtagswahlkampfs ein. Ministerpräsidentin Kraft setzt dabei unter anderem auf die Unterstützung des SPD-Kanzlerkandidaten und Parteivorsitzenden Schulz. Sie will die bestehende rot-grüne Koalition fortsetzen.

FDP-Parteitag in Hamm

In Hamm hält die nordrhein-westfälische FDP einen Parteitag ab. Den Delegierten liegt eine Beschlussvorlage des Vorstands vor, die eine Ampel-Koalition ausschließt. Ein echter Politikwechsel sei in einer Koalition mit SPD und Grünen zusammen nicht zu erreichen, heißt es darin.

Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen wird am 14. Mai ein neuer Landtag gewählt.