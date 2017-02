Nun also doch: Zwei Monate nach der CDU hat sich auch die CSU entschieden, mit Angela Merkel als Kanzlerkandidatin in den Bundestagswahlkampf zu ziehen. Zähneknirschend, halbherzig, notgedrungen – nachdem Horst Seehofer Merkel wochenlang zappeln ließ und sie wegen ihrer Flüchtlingspolitik seit Monaten mit Vorwürfen, mit Forderungen, sogar mit Drohungen überzieht.

Dass der schwesterliche Dauerclinch letztendlich der Union insgesamt schadet und Merkel auf ihrem Weg zu einer vierten Amtszeit schwächt – nimmt CSU-Chef in Kauf. Denn viel wichtiger als die Bundestagswahlam 24. September ist ihm die bayerische Landtagswahl im kommenden Jahr.

Seit 17 Monaten attackiert er die Kanzlerin

Seehofers Strategie für 2018 ist schnell erklärt: Rechts von der CSU darf es – um Franz Josef Strauß zu zitieren – keine demokratische legitimierte Partei geben. Gemeint ist natürlich die AfD. Jede Stimme für die Rechtspopulisten könnte der CSU in Bayern die absolute Mehrheit und damit letztendlich die Existenz kosten. Markus Söder sitzt dem Ministerpräsidenten deswegen bereits im Nacken. Deshalb, vor allem deshalb hat der CSU-Chef die Kanzlerin seit 17 Monaten wegen ihrer Flüchtlingspolitik heftig attackiert. Er kanzelte sie auf dem CSU-Parteitag 2015 wie ein Schulmädchen ab, er warf ihr Blauäugigkeit, schlechtes Krisenmanagement, sogar eine Herrschaft des Unrechts vor – und drohte der Bundesregierung, der ganz nebenbei auch seine CSU angehört, mit einer Verfassungsklage.

Seehofer hat seine Leute monatelang gegen Merkel in Stellung gebracht. Es verwundert dann auch nicht, dass seine CSU-Basis mit der Versöhnung nun hadert. Auf die von Seehofer beschworene neue Harmonie sollte man sich also nicht verlassen. Wie der CSU-Chef die Seinen für einen Wahlkampf pro Merkel begeistern will, bleibt sowieso ein Rätsel. Doch zweigleisig zu fahren, ist riskant – die Christsozialen sollten das eigentlich wissen: 2014 bei der Europawahl war es Seehofers Idee, im Wahlkampf mit Brüssel kritischen Tönen zu polarisieren. Die Wähler in Bayern – wir erinnern uns – haben das nicht honoriert. Im Gegenteil: die CSU musste ein historisch schlechtes Europawahlergebnis hinnehmen.

Ein zweites kommt hinzu: Durchgesetzt hat sich Seehofer gegen die CDU-Chefin nicht. Die Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen hat er zum Symbol für seinen Widerstand gegen die Kanzlerin gemacht. Bei Merkel jedoch blitzte er immer wieder ab. Und das nagt natürlich an seiner Glaubwürdigkeit. In diese offene Wunde des Schwesterstreits wird die AfD genüsslich die Finger legen: Seht her, der bayerische Löwe ist mal wieder als Bettvorleger gelandet.

Seehofers Strategie taugt also nicht mal gegen die AfD. Und mehr noch: Für die Bundestagswahl in acht Monaten setzt er den Sieg der Union aufs Spiel. Warum sonst nutzt er jede Gelegenheit, neue Differenzen mit Merkel öffentlich sichtbar zu machen. Wie umgehen mit Trump? Wie mit Putin? Den US-Präsidenten hat der bayerische Ministerpräsident für sein Arbeitstempo gelobt. Dem russischen Präsidenten stattet er Mitte März erneut einen Besuch ab. Merkel wird wissen, was dort passiert: Seehofer wird in Moskau wohl wieder die Aussetzung der Sanktionen gegen Russland fordern.

CDU als Korrektiv zur CSU - auch in Bayern

2013, bei der letzten Bundestagswahl hat die Doppelstrategie der Union noch wunderbar funktioniert. Merkels CDU deckte die Mitte, das weltoffene, das städtische Wählerklientel ab – auch in Bayern. Die CSU hielt den rechten Rand bei Laune und sorgte dafür, dass konservative Wähler auch jenseits des Freistaates – auch wenn sie dort CDU wählen müssen - in der CSU ein Korrektiv zu Merkels modernisierter Partei sahen. Damals fehlten nur wenige Mandate und die Union unter Angela Merkel hätte allein, ohne Koalitionspartner regiert.



Bei der kommenden Bundestagswahl mag es der CSU vielleicht gelingen, am rechten Rand zu punkten. In der Mitte aber riskiert Seehofer mit seinem Anti-Merkel-Kurs Wählerstimmen zu verlieren. Wenn Angela Merkel also besiegbar sein sollte, wird nicht nur Martin Schulz, sondern die CSU einen beträchtlichen Anteil daran haben.

Barbara Roth (Deutschlandradio - Bettina Fürst-Fastré)Barbara Roth, Jahrgang 1966, volontierte bei der Tauber-Zeitung in Bad Mergentheim und der Südwest Presse in Ulm. Sie war Redakteurin und Landtags-Korrespondentin für private Hörfunksender in Bad Mergentheim, Karlsruhe und Stuttgart. Ab 1999 arbeitete sie als Landeskorrespondentin von Deutschlandradio in Baden-Württemberg, von 2005 an in Bayern. Seit März 2010 ist sie Redakteurin und Moderatorin in der Abteilung "Hintergrund" des Deutschlandfunk.