Der Rückzug von Martin Schulz an der Spitze der SPD und das Fernsehinterview von Bundeskanzlerin Angela Merkel haben die Personaldebatten in den großen Volksparteien offenbar kaum beruhigen können. Der CDU-Politiker und EU-Haushaltskommissar Oettinger hat Kritik an Merkel im Deutschlandfunk zurückgewiesen. Bei der SPD scheint Andrea Nahles als Nachfolgerin von Schulz noch nicht gesetzt.

Generalsekretär Klingbeil sagte dem NDR, wenn die Fraktionsvorsitzende Nahles zugleich den Parteivorsitz übernehme, garantiere das auch, dass die SPD in einer Regierung sichtbar bleibe. In der Partei war Unmut über die Art aufgekommen, wie Schulz mit der Nachfolgefrage umgegangen war. Mitglieder forderten, den Vorsitz in einer Urwahl zu vergeben. Der stellvertretende Parteivorsitzende Schäfer-Gümbel verwies dabei auf Probleme mit dem Parteiengesetz. Auch Hamburgs Erster Bürgermeister Scholz lehnte eine Urwahl ab.



Die Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission, Schwan, betonte im Deutschlandfunk, nicht die Person Nahles habe die Basis verärgert, sondern das Verfahren. Unverständnis äußerte sie auch über die Entscheidung, Sigmar Gabriel nicht als Außenminister im Amt zu lassen. Es sei für die Parteimitglieder sehr bedrückend, dass jetzt Querelen das Bild der SPD bestimmten.



Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Stegner hat den Rückzug von Parteichef Schulz als dessen persönliche Entscheidung dargestellt. Schulz habe für sich beschlossen, seine Ämter aufzugeben, sagte Stegner im ZDF. Er bedauere das, es sei aber jetzt Fakt. Zugleich rief Stegner seine Partei zu mehr Disziplin auf und erklärte, man müsse die aktuelle Situation auch als letzte Mahnung verstehen, dass es jetzt nicht um Personaldebatten und Einzelinteressen gehe.



Kurz nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD hatte Schulz angekündigt, er werde den Parteivorsitz an Fraktionschefin Nahles abgeben und in einem neuen Kabinett das Außenministerium übernehmen. Das hatte auch innerparteilich deutliche Kritik ausgelöst.



Auch in der CDU sind die Personaldebatten nicht verstummt: Der CDU-Politiker Oettinger stärkte der Bundeskanzlerin im Deutschlandfunk den Rücken. Merkel sei unverändert stark, ruhig und gelassen. Sie werde die Erwartungen der Partei und auch der Öffentlichkeit erfüllen. Auch in Brüssel werde eine handlungsfähige deutsche Regierung dringend erwartet.



Innerhalb der CDU war Unmut geäußert geworden über die Ressortverteilung in einer Koalition mit der SPD. Außerdem war die Forderung laut geworden, Ministerposten auch mit jungen Politikern zu besetzen. Merkel sagte dazu gestern im ZDF, ins künftige Kabinett werde eine Mischung aus jungen und erfahrenen Politikern berufen. Zugleich betonte sie, in einer neuen Großen Koalition weitere vier Jahre im Amt bleiben zu wollen.



Hessens Ministerpräsident Bouffier sagte der "Bild"-Zeitung, Merkel habe verstanden und ein klares Signal in Richtung personelle Erneuerung gegeben. Dagegen sagte der Bundestagsabgeordnete Willsch, der Versuch, mit dem üblichen Weiter-so das schlechte Verhandlungsergebnis und die Schlappe bei der Bundestagswahl schön zu reden, habe ihn nicht überzeugt.



In Deutschlandfunk Kultur zeigt sich der Politikwissenschaftler Marius Busemeyer überzeugt davon, dass Merkels politische Grundhaltung eine breite Zustimmung in der Bevölkerung findet. Das Wahlvolk dränge nicht besonders auf Veränderung, dies habe das Ergebnis der Bundestagswahl gezeigt. Angela Merkel habe die Bundestagswahl gewonnen, nicht etwa die Opposition. Busemeyer führte aus, auch der Koalitionsvertrag zeige deutlich in eine Richtung, die wenige Veränderungen vorsehe. Bis auf neue Pläne für Bildung und Europa handele es sich um ein "ganz entschiedenes Weiter so." Zu der Grundstimmung der Wähler und Wählerinnen passe das ganz gut. Die sozialpolitische Forschung zeige, dass bei Reformen immer größere Risiken bestünden.