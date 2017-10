Im Fall einer Jamaika-Koalition sieht der stellvertretende CDU-Vorsitzende Laschet gute Chancen für ein Einwanderungsgesetz.

Im Prinzip sei das Thema zwischen Union, FDP und Grünen nicht mehr strittig, sagte der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Es gebe allenfalls noch Differenzen bei der Ausgestaltung. Der Grünen-Vorsitzende Özdemir sagte im Deutschlandfunk, eine gesetzliche Regelung für Menschen, die nicht unter das Asylrecht fielen, sei nötig. Alle klassischen Einwanderungsländer hätten so etwas. Man müsse Einwanderung steuern und zugleich außenpolitisch menschenwürdige Lebensbedingungen etwa in Afrika fördern, führte Özdemir aus. Gestern hatte Bundespräsident Steinmeier in seiner Rede zur Deutschen Einheit ebenfalls für ein Einwanderungsgesetz plädiert.