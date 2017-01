CDU Vorstand beendet zweitägige Klausur im saarländischen Perl

CDU berät über innere Sicherheit (dpa / Marius Becker)

Die CDU-Spitze will zum Abschluss ihrer zweitägigen Klausur im saarländischen Perl den Kurs für den Bundestagswahlkampf abstecken.

Zentrales Thema dürfte die innere Sicherheit sein. Parteichefin Merkel und die saarländische Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer wollen die Ergebnisse am Mittag vorstellen. Gestern hatte Merkel erklärt, das Unions-Motto "Wohlstand für alle" sei als Kernauftrag für die CDU zu verstehen. Sie wolle, dass möglichst jeder in Deutschland einen Arbeitsplatz mit fairem Lohn habe. Die Unternehmen müssten solche Bedingungen erhalten, dass sie in Deutschland investierten und nicht woanders. Zudem diskutierte der CDU-Bundesvorstand mit dem DGB-Vorsitzenden Hoffmann und dem Präsidenten des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Kempf, über den Wirtschaftsstandort Deutschland.