Die Empörung ist groß – aber sie ist auch wohlfeil. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sieht in der Personalie eine unzulässige Verquickung von Partei- und Regierungsarbeit – und erkennt darin darüber hinaus eine Gefahr für die Zusammenarbeit in der Großen Koalition.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki sieht sogar das Grundgesetz verletzt – und kündigt an, dass rechtlich dagegen vorgegangen werden müsse, wenn Altmaier seinen Posten als Kanzleramts-Chef nicht zurückgibt.

Was der natürlich nicht tun wird. Aber auch Kubicki wird auf einen Gang zum Gericht verzichten. Denn ein Konflikt mit der Verfassung liegt nicht vor. Altmaier ist nicht der Bundespräsident, der sich parteipolitisch neutral zu verhalten hat. Und niemand ist bisher auf die Idee gekommen, dem Bundeskanzler oder der Bundeskanzlerin zu untersagen, an Wahlkampf-Veranstaltungen teilzunehmen – auch darin könnte man eine Verquickung von Partei- und Regierungsarbeit sehen. Das aber beträfe alle Regierungsmitglieder – also auch die der SPD.

Zuständigkeit für zentrale Wahlkampf-Leitung wird nicht neu vergeben

Dass die Zusammenarbeit leiden könnte – das kann schon sein. Aber selbst die Sozialdemokraten geben zu: Die GroKo wird nicht mehr viel auf den Weg bringen, an Gesetzes-Vorhaben, bis zum Ende der Legislatur-Periode. Dafür wirft die Bundestagswahl zu sehr ihre Schatten voraus.

Hinzu kommt: Die Zuständigkeit für die zentrale Wahlkampf-Leitung wird gar nicht neu vergeben. Sie bleibt bei Generalsekretär Tauber. Doch der kann sich noch so sehr bemühen, die Idee als seine zu verkaufen; betonen, dass Altmaier "neben ihm ederführend" das Wahlprogramm erstellen wird; den Eindruck zerstreuen, dass ihm ein buchstäbliches Schwergewicht nicht zur Seite gestellt, sondern vor die Nase gesetzt wird.

Fest steht: Peter Tauber ist unverkennbar zurechtgestutzt. Merkel will einen echten Profi als Autor des Wahlprogramms. Tauber hat aus ihrer Sicht offenbar nicht das Format dazu. Und das war Tauber anzumerken. Er wirkte sichtlich angefasst, als er die Entscheidung bekannt gab. Auch wenn ihm die Möglichkeit gegeben wurde, sie als Folge seines eigenen Vorschlags zu verkaufen.

Tauber soll unentschlossene CDU-Wähler mobilisieren

Die CDU hat mit Tauber nun einen Generalsekretär, der mehr Sekretär ist als General, wie Wahlkampf-Berater Michael Spreng im Deutschlandfunk meinte. Doch das scheint in die Zeit zu passen. Bei anderen Parteien ist die Position des Generalsekretärs auch nicht stärker besetzt.

Und eine Chance hat Peter Tauber: Ihm kommt die Aufgabe zu, unentschlossene CDU-Wähler zu mobilisieren – so wie das im Saarland gelungen ist. Und zwar auch mithilfe von Big Data – der digitalen Auswertung von Wählerdaten. So wie es die Republikaner in den USA vorgemacht haben. Wenn ihm das gelingt, wird er seine Kritiker Lügen strafen. Aber auch nur dann.