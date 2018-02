In der CDU gibt es vermehrt Kritik an der möglichen Verteilung der Ministerämter in einer Koalition mit CSU und SPD.

Die Unzufriedenheit an der Basis sei sehr groß, sagte der Vorsitzende der Jungen Union, Ziemiak, im Deutschlandfunk. Es brodele an allen Stellen. Ziemiak forderte eine personelle Erneuerung in der Partei und auch bei den zu besetzenden Ministerposten. Andernfalls drohe Frustration in der CDU-Basis. Der Bundestagsabgeordnete Röttgen kritisierte, dass die Ministerien für Außen und Finanzen an die SPD gehen sollen. Damit sei die CDU innerhalb des Regierungsapparats strukturell geschwächt und verliere an Einfluss, sagte er der "Bild"-Zeitung. - Der geschäftsführende Bundesfinanzminister Altmaier hatte parteiinterne Kritik an der Ämterverteilung zurückgewiesen.

