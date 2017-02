Nein, CETA ist nicht das beste Freihandelsabkommen, das man sich vorstellen kann. Da ließe sich noch einiges besser, umwelt- und verbraucherfreundlicher denken. Keine Frage. Aber ja, CETA ist, in der Form, wie es heute vom Europäischen Parlament verabschiedet wurde, das beste Freihandelsabkommen, das die EU bisher ausgehandelt hat. Sein Scheitern wäre ein verheerendes Signal. Denn wenn man sich nicht mit Kanada auf einen, in der Summe mehr als halbwegs akzeptablen, Freihandel verständigen kann – mit wem dann? Wohl kein zweites Land außerhalb der EU ist uns in seiner Wirtschaftsform und mit seinen sozialen und ökologischen Standards so nah wie Kanada. Es ist also buchstäblich ein Abkommen unter Verwandten.

Wenn man der Debatte im Europäischen Parlament lauschte, musste man allerdings den Eindruck gewinnen, dass nicht vom selben Abkommen die Rede war. Seine Befürworter sehen in ihm den "Leuchtturm" eines modernen Freihandels, hinter dessen Ansprüche man nicht mehr zurückkommt. Wachstum und Arbeitsplätze fördernd. Europa ins Führerhaus bei der Gestaltung einer fairen und bürgerfreundlichen Globalisierung katapultierend. Provinzialismus und den Protektionisten und dieser Welt die Stirn bietend. Umwelt- und Verbraucher-Standards zementierend. Die Kritiker, die im Parlament heute in der Minderheit blieben, sehen in CETA in allen Punkten das genaue Gegenteil. Sie interpretieren das Vertragswerk als 1.600 Seiten umfassenden Kniefall vor den multinationalen Konzernen diesseits und jenseits des Atlantiks.

Richtig ist, dass die lautstarke Kritik im Parlament und außerhalb der Parlamente einiges bewegt hat – zum Besseren, im Sinne der Bürger. Richtig ist auch, dass sich das Anliegen der Gegner des Abkommens, CETA zu stoppen mit dem heutigen Tag nicht erledigt hat. Zwar können jetzt 95 Prozent dessen, was die EU und Kanada verabredet haben, vorläufig in Kraft treten. Aber die Betonung liegt auf "vorläufig". Es dürfte ein noch Jahre währendes Ringen um die Zustimmung – oder eben Ablehnung – durch die Parlamente der EU-Länder geben. Nicht ausgeschlossen, dass der Europäische Gerichtshof das letzte Wort zu sprechen hat. Auch nicht ausgeschlossen, dass es letztlich bei 95 Prozent und bei "vorläufig" bleibt. Das hieße, dass es die so heftig umstrittenen Schiedsgerichte, vor den ausländische Investoren – und nur sie – Regierungen verklagen können, nicht geben würde.

Da sie, bei allen Verbesserungen, eine Art Neben-Gerichtsbarkeit bleiben, müsste man zumindest das nicht bedauern.

Die Tatsache, dass ein dem freien Welthandel wenig geneigter US-Präsident ins Weiße Haus eingezogen ist, hat das Verhältnis von Zustimmung und Ablehnung offenbar nicht merklich verschoben. An der nicht gerade überwältigenden Mehrheit für CETA heute im EU-Parlament zeigt sich, dass Donald Trump für CETA-Befürworter zwar ein weiteres Argument zugunsten des Abkommens war. Aber für die Kritiker keines, um ihre ablehnende Haltung zu ändern.

Auch wenn es nicht das beste Freihandelsabkommen ist, dass man sich vorstellen kann. Es ist, angesichts der neuen Verhältnisse in den USA, gut, dass CETA heute eine weitere, entscheidende Hürde auf seinem Hindernislauf genommen hat. Allerdings muss es jetzt noch beweisen, dass es das hält, was sich seine Befürworter von ihm versprechen.

Annette Riedel (Deutschlandradio/Bettina Straub)Annette Riedel, geboren 1958, hat an der Freien Universität Berlin studiert. 1981 und '82 war sie Stipendiatin in den USA. Seit 1976 arbeitet sie bei Hörfunk, unter anderem war sie freie Mitarbeiterin beim RIAS Berlin. Seit 1997 ist sie als Redakteurin, Moderatorin und Autorin bei Deutschlandradio Kultur in Berlin tätig. Von 2007 bis 2012 war sie dort als Chefin vom Dienst Mitglied der Chefredaktion. Seit März 2012 ist sie Korrespondentin von Deutschlandradio in Brüssel, von wo sie über EU-Themen, die NATO und – eher am Rande – über Belgien sowie gelegentlich über die Niederlande berichtet.