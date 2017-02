Ceta EU-Parlament stimmt über Handelsabkommen mit Kanada ab

Das Europaparlament in Straßburg (Deutschlandfunk / Andreas Diel)

Das Europäische Parlament befasst sich heute mit dem umstrittenen Freihandelsabkommen Ceta zwischen der EU und Kanada.

Es wird erwartet, dass die Abgeordneten in Straßburg mehrheitlich zustimmen. Die Teile des Vertrags, die nicht in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen, werden damit voraussichtlich von April an vorläufig gelten. Spitzenvertreter der EU und Kanada hatten das Abkommen Ende Oktober gegen viele Widerstände unterzeichnet. - Damit der Vertrag endgültig in Kraft treten kann, müssen nach den EU-Abgeordneten noch die nationalen Parlamente zustimmen. In Deutschland sind zudem mehrere Klagen beim Bundesverfassungsgericht anhängig. Kritiker sehen beispielsweise Standards beim Arbeitsschutz und bei Lebensmitteln verletzt. - Vertreter der deutschen Wirtschaft forderten dagegen ein klares Bekenntnis zu Ceta. Es gehe darum, ein Zeichen gegen Protektionismus zu setzen, hieß es.