Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada wird am 21. September vorläufig in Kraft treten.

Darauf hätten sich EU-Kommissionspräsident Juncker und der kanadische Premierminister Trudeau verständigt, heißt es in einer Erklärung, die in Brüssel veröffentlicht wurde. Der Vertrag wird zunächst vorläufig angewendet, bis er in allen EU-Staaten ratifiziert ist. Er sieht den Abbau von Zöllen und anderen Handelsschranken vor. Dies soll die Wirtschaft beleben und Arbeitsplätze schaffen. Kritiker warnen vor einem Abbau europäischer Standards, Nachteilen für die Wirtschaft und undurchsichtigen Regeln für den Investorenschutz.