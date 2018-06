Die spanische Regierung will am Grenzzaun der Exklaven Ceuta und Melilla in Nordafrika Änderungen vornehmen.

Innenminister Grande-Marlaska sagte in einem Radiointerview, er werde alles dafür tun, dass die messerscharfen Klingen an den Zaunanlagen entfernt würden. Die kilometerlangen Zäune zwischen marokkanischem Staatsgebiet und den beiden Exklaven waren 2005 erstmals mit den Klingen versehen worden, die zwei Jahre später nach wachsender Kritik wieder abgebaut wurden. 2013 wurden sie erneut angebracht.



Flüchtlinge versuchen immer wieder, die sechs Meter hohen Sperranlangen zu überwinden und ziehen sich dabei oft schwere Verletzungen zu.

