Beim Versuch, von Marokko aus den Grenzzaun zur spanischen Enklave Ceuta zu überwinden, sind 70 Migranten verletzt worden.

Nach Angaben des Roten Kreuzes wurden viele von ihnen mit Schnittwunden und Knochenbrüchen in Krankenhäuser eingeliefert. Insgesamt hatten sich rund 200 Flüchtlinge an der Erstürmung beteiligt. Etwa 60 haben es demnach geschafft, nach Ceuta und damit in die EU zu gelangen.