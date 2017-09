Champ d’Action hat sein aktives Wirkungsfeld in Antwerpen. Als gleichermaßen aufführendes wie auch als produzierendes Ensemble bündelt es verschiedene zeitgenössische Kunstformen. Der Komponist Serge Verstock hat die Gruppe 1988 gegründet - damals lag das zeitgenössische Musikleben in Flandern ganz brach. In den Anfangsjahren galt es für die belgische Formation daher, das weite Feld der Neue Musik Schritt für Schritt zu erkunden und zu vermitteln.

Heute haben die Pioniere von gestern stets auch die ganz junge Szene im Blick. Seine auf ständige Innovation ausgerichtete Struktur und Besetzung ist für Champ d’Action über die Landesgrenzen hinaus zu einem Markenzeichen geworden.