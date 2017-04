Der FC Bayern München hat sein Viertelfinal-Hinspiel in der Fußball-Champions League gegen Real Madrid verloren.

Die Münchener unterlagen zuhause mit 1:2. Zunächst hatte Vidal die Mannschaft in Führung gebracht, bevor Ronaldo zwei Mal für Madrid traf. Außerdem verpasste Vidal mit einem verschossenen Handelfmeter die Chance zum 2:0 für die Bayern. Das Rückspiel findet am 18. April in Madrid statt.