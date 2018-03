Im Viertelfinale der Fußball-Champions-League trifft Bayern München auf die spanische Mannschaft des FC Sevilla.

Das ergab die Auslosung in Nyon in der Schweiz. Juventus Turin spielt gegen Real Madrid und der FC Barcelona gegen den AS Rom. Die Begegnungen in der Runde der letzten Acht finden am 3. und 4. beziehungsweise 10. und 11. April statt.



Weiter ergab die Auslosung, dass der deutsche Fußball-Vizemeister RB Leipzig im Viertelfinale der Europa League auf Olympique Marseille trifft.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.