Im Halbfinale der Fußball-Champions-League spielt Titelverteidiger Real Madrid gegen den Lokalrivalen Atletico.

Das ergab die Auslosung in Nyon. Real hatte im Viertelfinale Bayern München besiegt. Im zweiten Halbfinale tritt Dortmund-Bezwinger AS Monaco zunächst daheim gegen den italienischen Rekordmeister Juventus Turin an. Die Hinspiele finden am 2. und 3. Mai statt, die Rückspiele am 9. und 10. Mai.