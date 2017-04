Bärte zählen in Mitte

Musik: Benedikt Eichhorn und Thomas Pigor

Text: Thomas Pigor



Wenn's mir langweilig wird im ollen Berlin

Wenn ich's leid bin allein um die Häuser zu ziehn

Wenn ich keine Lust mehr hab auf Premieren zu gehn

Weil dort immer dieselben Nasen rumstehn



Dann schreib ich: Tim, ist's nicht wieder mal an der Zeit?

Dann antworte ich: Pigor, immer bereit!

Wann geht's los? - Was meinst du? - Von mir aus sofort!

Und dann treffen wir uns zu unserm Lieblingssport



Zwischen Hackeschem Markt und Kastanienallee

Setzen wir uns in ein veganes Café

Und bei Sojalatte und Rhabarbersaft

Frönen wir unserer Leidenschaft



Bärte zählen in Mitte

Im Mekka der Hipster am Nabel der Welt

Bärte zählen in Mitte

Wo man den Vollbart für smart und voll angesagt hält



Zwischen Laptops und Jute und Retro-Ästhetik

Betreiben wir fein unsere Bart-Arithmetik

Der erste, der zweite, der dritte

Bärte zählen in Mitte



Ich frag mich - Was? - Wie man einen Bart definiert

Wo fängt Bart an und was ist bloß unrasiert?

Das ist'n Bart - Nee für mich, ist er das nich

Sagen wir für sowas gibt's ´n halben Strich



Ist ein Bart offensichtlich religiös motiviert

Ist es angebracht, dass man das honoriert

Ist der ein Amish People oder ein Djihadist?

Zwei Striche wenn er mehr als 5 Zentimeter misst



Sagen wir ab 10 Zentimeter geben wir ihm zwei

Wenn er Dutt und Bart gleichzeitig trägt, dann drei

Ein Dutt hinten gibt drei, ein Dutt oben gibt vier

Wenn er dann noch ein Tattoo hat spendier ich ein Bier



Bärte zählen in Mitte

Im Mekka der Hipster am Nabel der Welt

Bärte zählen in Mitte

Wo man den Schönheitssinn über das Praktische stellt



Wo man beim Küssen die Haare im Mund akzeptiert

Wo man die Erinnerung an Mahlzeiten im Bart konserviert

Vom Italiener oder vom Thai

Und hat das Frühstücksei immer dabei



Bärte zählen in Mitte

Eins zwei drei, zwei, zwei drei, drei zwei drei vier

Bärte zählen in Mitte

Das sind siebzehn Stück wenn ich sie aufaddier



Siebzehn Stück, das kommt mir beachtlich vor

Torheit der Mode - Nimm's mit Humor!

Denn über Vollbart, Tattoo und Dutt

Lachen sich in 5, in maximal 10 Jahren

Lachen sich alle kaputt!