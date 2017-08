Thomas Pigor ist ein deutscher Kabarettist, Liedermacher, Buchautor und Komponist. Pigor ist seit Ende der 1970er-Jahre als Musikkabarettist mit verschiedenen Bühnenprogrammen unterwegs.

Eine kleine Architekturkritik

Musik und Text: Thomas Pigor

Die Schneisen die die allierten Bomben in das Berlin der Gründerzeit

schlugen, befanden sich dort eine halbe Ewigkeit (74 Jahre)

Die Lücken, die niedrige Bebauung, prägend für das Berliner Stadtbild

Der Nachkriegszeit werden momentan mit Rechteckquadern aufgefüllt



Nachverdichtung - Bauboom - Es wird gebaut! - Abriss - Aufriss



Und die Erkenntnis: Jemand spielt hier Tetris

Und in jeder Unterführung der Schrei nach dem Ornament - Graffiti

Und dagegen eine Architektur die nur die Variationen des Rechtecks kennt



Jemand spielt Tetris - Uaaah - Jemand spielt Tetris

Nicht erschrecken, das ist zeitgenössische Architekturkritik

Uaaah



Und jetzt wieder inhaltlich:

Der Schnörkel, die mollusken Typographien aus dem Comic

Auch im Tatoo findet man zeitgenössische ornamentale Ästhetik



Die Lust an der Verzierung in seinen zeitgenössischen Ausdrucksformen

Findet im Bau keine Entsprechung aufgrund überkommener architektonischer Normen

Architekten, Bauherrn - Was macht ihr da bloß? Tetris spielen was?



Lasst Loos! - Wen? - Loos!



Und in jeder Tortenbäckerei der Schrei nach dem Ornament

Jede strickende Oma ist ein Statement



Es lebe der Schnörkel!

Es lebe der Stuck!

Es lebe die kleingegliederte Fassade!



Nicht das Ornament, nein die glatten Flächen

Sind das Verbrechen



Lasst Loos!



Wie gesagt, Architekturkritik, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch

einen schönen Tag!