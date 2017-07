Thomas Pigor ist ein deutscher Kabarettist, Liedermacher, Buchautor und Komponist. Pigor ist seit Ende der 1970er-Jahre als Musikkabarettist mit verschiedenen Bühnenprogrammen unterwegs.

Das Sommerloch

(Musik: Eichhorn/Pigor Text: Pigor)



Der Sommer zieht ins Land

Die Strände werden immer voller

Ein Teil der Menschheit entspannt

Die andern rackern dafür um so doller



Die Landmaschinen röhren in den Fluren

Die Clubs sind voll mit jungen Dingern

Der Tourismus läuft auf vollen Touren

Die Presseleute saug'n an ihren Fingern



Sei gegrüßt du holdes Sommerloch

Bescher uns deine partielle Leere

Du faszinierst uns, kommst du doch

Der Kontinuität in die Quere



Du bist der Sehnsuchtsort der Arbeitnehma

Wie man dich ausfüllt ist das ganze Jahr ihr Thema

Du befreist sie temporär von ihrem Joch

Holdes Sommerloch, du holdes Sommerloch



Der Sommer zieht ins Land

Und Löcher treten überall zu Tage

Das kleine Loch in meiner Hand

Ist Ausdruck der jüngsten Mückenplage



Die Schulabgänger stürzen in ein düstres Loch

Sie wissen nicht wohin mit ihrem Leben

Google entwickelt sich zum Moloch

Und hört nicht auf unsre Daten zu erheben



Die Astronomen sind ganz wild auf schwarze Löcher

Sie freun sich wenn sie wieder eins entdecken

Und der Gepiercte leistet sich beim Stecher

Ein neues Sommerloch, um Ringe durchzustecken

Das Loch im Donut gibt den Adipösen

Das Gefühl sie hätten weniger gegessen

Ein Loch im Kopf kann Probleme lösen

Mit bösen Ehegatten oder Mätressen



Sei gegrüßt du holdes Sommerloch

Du lauerst hinter allen Ecken

Holdes Nichts, Oh Baby, lass uns doch

Unsre Köpfe in die Sandstrände stecken

Lasst uns fröhlich bis Anfang September

Unsre Köpfe in die Sandstrände stecken