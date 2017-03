Hallo PW- Leistungskurs

Hier ist wieder Tom, euer Sozialkundelehrer

Der Unterricht fällt heute aus, aber ich habe dafür mit Simone

und ihren Freunden einen Song geschrieben

Passt gut auf! Das kann alles morgen in der Prüfung drankommen.

Gewaltenteilung

Wir stehn auf Gewaltenteilung

Denn wenn die Macht nur in einer Hand ruht

Hey Leute das kommt nicht gut

Die Legislative, die Legislative

Das ist ein Parlament oder zwei und das nennt

Man dann je nach dem, Simone?

"Ein- oder Zwei-Kammersystem"

Sehr gut! Beispiel USA:

Das Repräsentantenhaus und der Senat

Bei uns dementsprechend Bundestag und Bundesrat

Die setzen ein Verfahren in Gang an dessen Schluss

Gesetze steh'n, an die sich die Regierung halten muss

Die Exekutive, das ist die Regierungsgewalt

Bis auf den parlamentarischen Vorbehalt

Das heißt bis auf einige wenige grundsätzliche Fragen

Hat die Exekutive das Sagen

Das Prinzip der gegenseitigen Kontrolle und damit der Zwang zum Kompromiss

Heißt auf Englisch, Simone? Checks und Balances

Sehr gut, das gibt 15 Punkte

Gewaltenteilung,

Wir steh'n auf Gewaltenteilung

Denn wenn die Macht nur in einer Hand ruht

Wird sie schnell despotisch oder absolut

Die Judikative, die Judikative gibt Acht,

Dass keiner der beiden anderen Sperenzchen macht

Ohne eine unabhängige Justiz

Sind die ersten beiden Instanzen Mumpitz

Problematisch wird es dann, wenn man wie jetzt

In Polen, die oberste Instanz politisch besetzt

Darum braucht es neben eben genannten drei Korrektiven

Die Freiheit der Presse, des Internets und den investigativen

Journalismus sonst ist das ganze nur

Eine akklamative Präsidialdiktatur

Wohin entwickelt sich die Türkei, das ist ganz aktuell

Informiert euch über Deniz Yücel

Ihr wisst wer das ist?

Und die supranationalen Strukturen der Finanzökonomie?

Da hast du völlig recht Simone!

Es gibt noch eine vierte Gewalt die völlig unkontrolliert agiert

Und sie ist nicht mal demokratisch legitimiert

Weltbank, EZB und IWF

Haben mehr Macht als irgendein Staatschef

Ja. Sind die Institutionen der Finanzökonomie

eine Gefahr für die D-Demokratie?

Das könnte eine Frage im Test sein.

Ich weiß, das war jetzt vielleicht alles ein bisschen viel

Ihr könnt den Song ja nochmal im Netz nachhören

Ich freu mich auf eure Klicks

Euer Sozialkunde-Tom

Musik u. Text: Thomas Pigor