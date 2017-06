Thomas Pigor ist ein deutscher Kabarettist, Liedermacher, Buchautor und Komponist. Pigor ist seit Ende der 1970er-Jahre als Musikkabarettist mit verschiedenen Bühnenprogrammen unterwegs.

Dobrindt

Musik u. Text: Thomas Pigor



Mit Josefine mit der ich immer im Regionalexpress fahr

Streit ich mich wann die Schlacht von Waterloo war

Fine sagt 18 - 15 und ich sag 18 - 3

Und so geraten wir zwei fast in eine Streiterei



Gemach, Gemach, Fine die Antwort steht ja

Zum Glück in Wikipedia



Und wir zücken unsere Phone

Und streichen über Oberflächen

Fine hat´n Siri und beginnt damit zu sprechen

Sie hat zwei Balken, bei der Telekom und ich einen bei O2

Und Fine schreit "Wann war Waterloo"



Und die Minuten vergehn

Und die Rädchendrehn

Mit unserm Rumpelpumpel Internet von 2017



Wenn ich das Rädchen drehn seh

Denk ich an Dobrindt

Sein Engagement, seinen Einsatz

Für die Autobahn-Maut



Wenn ich das Rädchen drehn seh

Denk ich dass Dobrindt und seine Partei

Seit über acht Jahren mit Hochdruck unsre Netze ausbaut



Deutschland liegt im Moment leider nur auf Platz 25 weltweit

Dobrindt verspricht einen Riesenschritt

2018 haben wir alle 50 Mbit



Dobrindt: 50 Mbit im Jahr 2018, wir werden dieses Ziel erreichen



Im Moment sind wir zwar erst bei 15,3

Doch 20 - 18 ist es mit dem Rumpel Pumpel vorbei



Ich mach Urlaub mit Kai in der deutschen Walachei

Und hab im Rucksack meinen Rechner dabei

Ich muss bloß eine Datei wegschicken und die ist groß

Erst wenn sie draußen ist geht der Urlaub richtig los







Doch das WLAN im Hotel ist katastrophal

Der Besitzer sagt: "Sorry, so ist das nunmal

Bei uns aufm Land - Da herrscht Gemütlichkeit

Mit dem Rädchen verbringen wir hier unsere Lebenszeit

Es ist normal dass wenn der Nachbar wieder Filme schaut

Alles ruckelt und zuckelt und dass es uns aus dem Stream raushaut

Wir basteln und frickeln und loggen uns wieder ein

Doch 2018 wird das alles Vergangenheit sein!"



Wenn ich das Rädchen drehn seh

Denk ich an Dobrindt

Ich denk an den Großen Sprung

Und an Mao Tse Tung



Wenn ich das Rädchen drehn seh

Denk ich dass Dobrindt

In sechs Monaten von 15 auf 50 Mbit kommen will

Alle Achtung!



Merkel: Deshalb haben wir uns vorgenommen, bis 2014

75 Prozent der Haushalte mindestens eine Übertragungsdichte von 50 Megabit

pro Sekunde zu ermöglichen



Hä? Ich hab 2014 gehört, Nomma!



Merkel: Deshalb haben wir uns vorgenommen bis 2014 ... bis 2014



Für 2014 hat die das damals versprochen. Warte mal

Also auch für ein Jahr nach der Bundestagswahl ...

So ein Zufall!