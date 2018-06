Junk Politicians

Musik u. Text: Thomas Pigor



Let's talk about Europe, about president Macron

Europe's new possibilities, when the British are gone

Let's talk about Poland, Hungary - Let's talk about Italy

Let's talk about now or never - for European democracy



Let's talk about Europe, facing Trump - facing USA

Is this the last chance for Europe or the beginning of decay?

Let's talk about smart European integration processes

But Germany's talking about crosses in Bavarian offices



Fed up with those junk politicians

Nothing on their minds but obfuscate

Fed up with those junk politicians

Littering our media with their junk debates



Jetzt mal im Ernst: Dieses Thema, über das wir fast ausschließlich diskutiern

Ist es wirklich so, dass Flüchtlinge das Land an den Rand des Abgrunds führ'n?



Ja! Überall Flüchtlinge, und wohin man schaut, nichts als Moscheen!

Man traut sich kaum noch auf die Straße zu geh'n!

Es ist ganz schlimm! Wir ersaufen, wir ertrinken, wir werden überschwemmt

Da sitzt ein schwarzer Mann in der Straßenbahn, und ich fühle mich fremd

Und die Frau mit dem Kopftuch, bei der sogar mein Hund in Panik gerät

Bedroht meine christlich-jüdische Identität!



Denjenigen, die die Flüchtlingsfrage zu einer Existenzfrage hochstilisiern

Empfehle ich die Seite des Bundesinnenministeriums

Da kann man die Zahlen recherchiern



Und dass der humanitäre Aspekt so wenig wiegt

Dass da ein Land in Schutt und Asche liegt

So wie Deutschland vor 70 Jahren, davon hört man kaum einen Ton

Aber von dem fränkischen Kasper und seiner Kreuzdiskussion



Fed up with those junk politicians

They talk about Heimat, about Burka

About Kopftuchmädchen und Taugenichtse

About crosses in Bavarian offices

They talk about: "Och, der Islam gehört doch nicht zu Deutschland ..."

Das Neueste is: They talk about "Vogelschiss"



Fed up with those junk politicians

Von diesen Junk-Journalisten, die diesen Müll dankbar weiterverbreiten

Fed up with those junk politicians

Junk politicians aller Couleur runter von den Titelseiten!



Gauland ab in "Vermischtes"!

Zwischen Wetterbericht und "Aus aller Welt"

Es geht doch nicht an, dass ein alter Narr

Uns mit Junk-Debatten zum Besten hält

Let´s talk about Europe, now! Los, worauf wartet ihr noch!

Ab Mitte Juni ist Fußball und dann kommt das Sommerloch