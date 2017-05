Thomas Pigor ist ein deutscher Kabarettist, Liedermacher, Buchautor und Komponist. Pigor ist seit Ende der 1970er-Jahre als Musikkabarettist mit verschiedenen Bühnenprogrammen unterwegs.

Macron heißt nicht Makrönchen

Text u. Musik: Thomas Pigor

Frankreich ist in aller Munde

Darum nutze ich mal die Gunst der Stunde

Um ein paar Irrtümer zu korrigieren

Die hier tagtäglich durch den Äther schwirrn



Macron heißt nicht Makrönchen, Makrönchen heißt macaron

Es wäre völlig bescheuert zu sagen: "J'aimerais un macron au citron"

Macron heißt auch nicht Makrele, Makrele heißt maquereau

Ein Mac ist auch ein Lude und Mac Donalds heißt Mac Do



Und niemand in Frankreich spricht von "La grande nation"

Dieses Klischee verbreiten ausschließlich deutsche Kommentatoren

Und dann verwenden sie's womöglich ohne D und das tut weh

"La gran' nation" das ist Folter für französische Ohren



Doch bevor man im Verhältnis zu Frankreich jetzt von einem Neuanfang spricht

Sollte man erstmal klarstellen, was in Zukunft geht und was geht gar nicht



Es heißt Mont Saint Michel und nicht Mont sans Michel

Mont sans Michel heißt Berg ohne Michael



Es heißt Brasseins und nicht Brassans

Auch nicht Saint-Sa-ëns sondern Saint-Sanse

Ich rede von dem Komponisten Camille Saint-Saëns



Es heißt Stin-dhal und nicht Stan-dhal

Schtenndal schonmal auf keinen Fall

Schtenndal sagt man zu Schtenndal vielleicht in Stendal



Es heißt Kevine und nicht Kevain

Citro-ënne und nicht Citro-un

Putin heißt Poutine und nicht putain



Macron heißt nicht Makrönchen, Makrönchen heißt macaron

Es wäre völlig bescheuert zu sagen: "Moi j'adore les macrons au citron"

Man sagt nicht crème de macron, man sagt crème de marrons

Und ein Sieger heißt champion und nicht champignon



Es heißt Beinjamin und nicht Banjamin

Sie sagen wirklich Beinjamain Franklain

Und Rin-Tin-Tin heißt Rein-Tein-Tein



Caen heißt weder Ca-un noch Cain noch Cannes

Quimper nicht Quan-père - Saint Sebastien

Unterscheidet man streng von San Sebastián



Es heißt Saint Tropez - Nicht San Tropez

Saint Étienne - Nicht Sant Étienne

Und man sagt nie: Das Stadion von San Denis



Und der président actuel heißt nicht Emanouel

Er heißt Emanüel hör domma zu

Emanüel mit Ü nicht mit U



- Eh, ben moi je dis Stan-dhal

- Was?

- Moi je dis Stan-dhal

- Stin-dhal heißt das! Die haben wieder mal keine Ahnung ...