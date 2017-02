Thomas Pigor ist ein deutscher Kabarettist, Liedermacher, Buchautor und Komponist. Pigor ist seit Ende der 1970er-Jahre als Musikkabarettist mit verschiedenen Bühnenprogrammen unterwegs.

Skorpion

Musik und Text: Thomas Pigor



Lalala lass das mit der Liebe im Februar

Wie schnell bekommt man Kinder davon

Ein Kind ist ja prinzipiell ganz wunderbar

Doch ein Kind jetzt, das würde ein Skorpion



Ein Skorpion als Sohn, hinterhältig und gemein

Den hättest du dann ein ganzes Leben lang am Bein

Mit all seinen Launen, seinen Lastern, seinen Lügen

Ein Skorpion als Sohn, da wünsch ich dir viel Vergnügen



Lass das mit der Liebe im Februar

Warte noch ein bisschen mit deinem Kind

Du hast doch Zeit für die Liebe, das ganze Jahr

Du weißt doch wie Skorpione sind



Weißt du noch, wie das mit der Tochter von Simone war

Autoaggressiv und unberechenbar

Und sie schmiss dauernd mit Steinen nach den Enten

Typisch Skorpion und dann noch Stier im Aszendenten



Lalala lass das mit der Liebe im Februar

Oder achte peinlich auf die Kontrazeption

Der Charakter eines Kindes ist heute planbar

Ich rate dir dringend ab vom Skorpion



Don't make babies in february

You better take care of yourself

Wozu gibt es schließlich die moderne Astrologie

Und die sagt eindeutig: Zwei und Neun gibt Elf



Pass auf, so was geht ganz schnell!

Schon hast du einen Skorpion

Warte lieber noch ein bisschen.

Wie wär's mit Fisch? Ich glaube Fisch fände ich ... Ach, du magst keinen Fisch ... Wassermann vielleicht ... Also, wenn dein Kind im Februar geboren werden soll:

Zwei und drei gibt Mai ...