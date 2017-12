Der Chaos Computer Club hat die Netzpolitik der Großen Koalition kritisiert.

Sprecherin Constanze Kurz sagte im Deutschlandfunk, die Regierung habe eine Debatte über die digitale Zukunft verweigert. In der Koalition habe es zu wenig politischen Streit um Themen wie IT-Sicherheit gegeben. Kurz sieht dahinter Absicht. Es gebe gute Kritik, mit der man sich jedoch nicht auseinandersetzen wolle.



Gleichzeitig habe die Koalition große neue Überwachungsstrukturen aufgebaut. Kurz sagte, sie fürchte eine Fortsetzung dieser Politik, falls erneut eine Koalition aus SPD und Union zustande komme. Sie hoffe auf Impulse aus der Opposition. Die IT-Expertin zeigte sich zudem enttäuscht vom SPD-Vorsitzenden Schulz, der als einer der Initiatoren der "Charta für digitale Grundrechte" diese Thematik im Wahlkampf kaum aufgegriffen habe.



In Leipzig hat heute der 34. Chaos Communication Congress begonnen. Für den

viertägigen Hackerkongress des Chaos Computer Clubs haben sich nach Angaben der Veranstalter 15.000 Menschen angemeldet. Die Teilnehmer befassen sich in Vorträgen und Workshops mit Schwachstellen von Computertechnik und Internet-Anwendungen, mit Lauschangriffen und Datenschutz sowie mit aktuellen politischen Themen. Der Kongress findet nach fünf Jahren in Hamburg zum ersten Mal in Leipzig statt. Er gilt als größter Hackerkongress Europas.



Das vollständige Interview mit Constanze Kurz hören Sie in der Sendung "Corso". Hintergründe zum diesjährigen Chaos Communication Congress finden Sie hier.