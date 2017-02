Chaos Computer Club Warnung vor Zensur gegen Falschmeldungen

CCC: Den Menschen helfen, Fake News als solche zu erkennen. (imago)

Der Chaos Computer Club hat vor Zensur im Kampf gegen das Verbreiten von Falschmeldungen im Internet gewarnt.

Technische Einschränkungen seien die falsche Maßnahme, sagte CCC-Sprecher Neumann im Deutschlandfunk. Verbreiter von Lüge und Hetze würden so nur in ihrer Meinung bestärkt, dass die Medien die Menschen von der Wahrheit fernhielten. Stattdessen müsse den Nutzern dabei geholfen werden, die sogenannten Fake News als solche zu erkennen. - Ferner kritisierte Neumann, dass das Internet an Schulen viel zu lange als Informationsquelle verteufelt worden sei. Dabei sei es wichtig, Kindern frühzeitig den Umgang mit Informationen im Internet beizubringen.