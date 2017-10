An der Berliner Universitätsklinik Charité zeichnet sich in der Auseinandersetzung um die Personalsituation in der Pflege eine Einigung ab.

Die Pflegekräfte nähmen ihren Streik vorerst nicht wieder auf, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Die Charité erklärte, man habe sich darauf verständigt, den abgelaufenen Tarifvertrag mit Vorgaben zur Mindestbesetzung von Pflegekräften auf den Stationen wieder in Kraft zu setzen.