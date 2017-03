Bekannt wurde sie im Mai 1967 im Zusammenhang mit einem Prozess am New Yorker Criminal Court, der Kunst und Recht vermengte und ästhetische wie juristische Konsequenzen nach sich zog: Mit Nam June Paiks "Opera Sextronique" hielt damals die sexuelle Revolution Einzug in die Kunstmusik und Charlotte Moorman wurde zur legendären "topless Cellist".

Von der Virtuosin zum "Topless Cellist"

Das Feature von Anna Schürmer erzählt die wundersame Wandlung der Virtuosin Charlotte Moorman zur topless Cellist entlang klingender Exponate des Fluxus: von der musikaktionischen Vaterfigur John Cage über Phil Corners destruktiv-ästhetischen "Piano Activities" bis hin zu Nam June Paiks "Anti-Musik". Der Koreaner avancierte zum Pionier der Medienmusik, indem er die Grenzen der Musik sprengte und in der Verbindung von Licht, Geräusch, Bewegung und Material das multimediale Gesamtkunstwerk der Moderne schuf.