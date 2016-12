Peter Backof: Guten Morgen. Ich nenne Sie am besten Barbara. Und eine sie, das macht es einfacher. Ist der Punkt wichtig, im Logo "Barbara."?

"Barbara.": Guten Morgen. Wichtig ist, dass die Kriege in dieser Welt aufhören. Im Vergleich dazu ist es völlig egal, ob Barbara nun mit oder ohne Punkt geschrieben wird.

Backof: Für mich ist Barbara eine Geheimagentin, ein Jugendtraum, der wahr geworden ist. Warum möchten Sie denn "lieber anonym bleiben"?

"Barbara.": In erster Linie geht es mir darum, meine völlige Unabhängigkeit zu bewahren und ich finde es gut, dass meine Arbeit losgelöst von meiner Person betrachtet wird.

"Als Kind hab ich Meister Eder um seinen unsichtbaren Kobold beneidet"

Backof: Die Hörer können sagen: Dieses Interview hat der Backof frei erfunden.

"Barbara.": Die Hörer könnten sich ruhig mal fragen: Wer ist eigentlich dieser Backof? Oder will uns die linksgrünversiffte Lügenpresse nur einreden, dass es ihn gibt? Ich antworte dir auf deine Fragen, ohne zu wissen ob du wirklich Backof bist, oder Mario Barth, der aufdecken will, wer ich bin.

Backof: Hmmh. Eine Viertelstunde kein neuer Text. Bin ich zu schwierig?

"Barbara.": Alles gut, ich tippe auf dem Smartphone, das dauert etwas, bin auch unterwegs, aber alles gut.

"Barbara.": Ich finde es schön, ein kleines Geheimnis mit mir herum zu tragen. Als Kind hab ich Meister Eder beneidet, weil ich unbedingt auch einen unsichtbaren Kobold wollte, den nur ich sehen kann. Natürlich brennt es mir auf der Seele, dass ich gerne mal meinen Freunden davon erzählen würde und nicht alles heimlich hinter deren Rücken machen muss. Aber ich rechne ohnehin damit, dass ich eines Tages auffliegen werde. Das Leben wird weitergehen, das Kleben vielleicht auch.

"Ein Like ist keine Umarmung"

Backof: Ihre Arbeit erreicht die meisten über das Netz. Über eine halbe Million Menschen gefällt Barbara bei Facebook.

"Barbara.": Das Internet macht Vieles möglich, Gutes wie Schlechtes, aber manche Dinge, wie zum Beispiel eine Umarmung zu fühlen, erfordern nach wie vor echte Begegnung. Ein Like ist keine Umarmung.

"Es ist möglich, ganz reale Gedanken digital zu transportieren"

Backof: Dieser Radiobeitrag könnte von einer App formuliert worden sein. Gibt es ja: Textprogramme 4.0. Welche Resonanz bekommen Sie denn bei Facebook? Sind da auch diese Drohbotschaften dabei: Ich weiß, wo dein Haus wohnt, Du alte ...

"Barbara.": Das geht wohl jedem so, der oder die öffentlich Stellung zu politischen und gesellschaftlichen Themen bezieht. Der allergrößte Teil des Feedbacks, das ich bekomme, ist aber sehr positiv. Viele Menschen schreiben mir, dass ihnen meine Arbeit etwas bedeutet. Darüber freue ich mich sehr. Es ist möglich, ganz reale Gedanken digital zu transportieren. Zur Wahrheit gehören noch die Copyshops, die es glücklicherweise in jeder Stadt gibt. Und der Erfinder des USB-Sticks.

"System of a Down ist das genaue Gegenteil von Helene Fischer"

Backof: Manchmal ist Barbara – wegen der großen Reichweite – auch einfach Moderatorin von Meinungen. Sie haben bei Facebook nach dem besten Musikstück aller Zeiten gefragt. Und dafür selber "Chop Suey!" von System of a Down vorgeschlagen. Das ist meine Anti-Robot-Frage: Warum ausgerechnet dieses Stück?

"Barbara.": System of a Down ist eine meiner Lieblingsbands. Das gesamte Toxicity Album ist ein Meisterwerk. Alles klingt echt. Der Song "Chop Suey!" hat dazu noch diese Refrain Melodie, die einem Tränen in die Augen treibt. Im Text keine leeren Worthülsen, sondern das Anprangern von Kriegstreiberei und sozialen Ungerechtigkeiten. System of a Down ist das genaue Gegenteil von Helene Fischer.

Backof: Wow. D´accord und Danke. Sie sind, glaube ich, echt! Ich wünsche Ihnen, dass es ihnen noch ganz lange gelingt, "lieber anonym" zu bleiben.



"Barbara.": Ich passe gut auf mich auf. Und vielen Dank auch. Liebe Grüße von Barbara.