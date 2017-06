Es war eine kleine Begegnung, eine informelle dazu. Der Historiker Fritz Stern traf Anfang der 90er Jahre Helmut Kohl. Über das Zusammenwachsen von Ost und West wollten beide reden – in einer vertraulichen Atmosphäre. Kenntnisreich und ruhig, offen untereinander und ohne jede Öffentlichkeit.

Der Historiker aus Breslau, vertrieben von den Nationalsozialisten, längstens zuhause in den Vereinigen Staaten von Amerika und der Kanzler in Bonn damals - wenige Jahre nach der Vereinigung beider deutscher Staaten.

Fritz Stern fragte Helmut Kohl nach den Fehlern beim Zusammenwachsen damals. Helmut Kohl, so ist es von Fritz Stern überliefert im Gespräch mit dem Deutschlandfunk vor wenigen Jahren, Kohl zögerte mit seiner Antwort:

Ja, ein Gedanke komme ihm. Nicht alles sei falsch gewesen in der DDR und nicht alles richtig im Westen. Darüber hätte er offen reden müssen in dieser Zeit. Und er habe es nicht getan. Helmut Kohls Ton, der damals am dringendsten gewesen wäre, fehlte. Helmut Kohl selbst wusste es. Auch dieser Ton, auch damals.

Indes – sein Wirken und seine Kraft, die tagespolitisch oft am kleinen parteipolitischen Karo orientierten Töne des Kanzlers, des Parteichefs und seine Macht waren außerordentlich. Und – diese Kohlschen Eigenschaften paarten sich in ihrer Außergewöhnlichkeit mit einer Gabe, die niemand politisch berechnen, geschweige denn herbeiregieren oder dirigieren kann: Helmut Kohl hatte Glück – das Glück der Einsicht in eine Geschichte Europas, die ihn den Moment der Europäischen Währung finden ließ. Und – das Glück einer Möglichkeit der Einheit Deutschlands, daß für Momente auch ihn selbst verwirrte.

Erinnern Sie sich an Kohls Pläne für eine föderatives Deutschland – niemand wollte und niemand will davon etwas wissen.

Erinnern tun wir uns alle sehr wohl an dunkle Machtmomente, die dieser Machtmensch im Gefüge der Parteispenden-Affäre hatte. Helmut Kohl veruntreute Gelder, die seiner Partei zustanden und Helmut Kohl blieb bei seinem Wort, auch gegenüber vermeintlichen Spender dieser Gelder.

Erinnern wird sich jederman bei diesem Menschen daran, dass er bis zum Schluss nicht historisch werden wollte, gegen einen Journalisten klagte, der sich seiner politischen Intimitäten falsch und widerrechtlich bemächtigt hatte.

Und erinnern werden wir uns an Helmut Kohl, einen außerordentlichen Machtmenschen mit unvorhergesehen und klug gewendeten Glücksmomenten.

Mir hat beileibe vieles an politischen Entwürfen, an politischen Machenschaften, Finten und Fallen dieses Mannes nicht gefallen. Ich konnte sehr gut nachvollziehen, warum und wie Angela Merkel Helmut Kohl folgt.

Bleiben wird die Größe dieses Mannes gepaart mit Glück, das ihm widerfuhr. Zu nennen ist seine Verläßlichkeit, die für Außenstehende an Widerrechtlichkeit grenzte. Seine historische Kenntnis, die das friedvolle Europa alles anders als selbstverständlich nahm Und – seine Kraft selbst im Angesicht einer körperlichen Schwäche, die nicht kleiner wurde.

Helmut Kohl verabschiedet sich und hinterläßt uns Nachgeborenen ein riesiges Erbe, auch sein Erbe. Werden wir uns dessen würdig erweisen? Diese Geschichte wird unsere sein.

