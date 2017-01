Chelsea Manning Obama begnadigt Wikileaks-Informantin

Chelsea Manning - Wikileaks-Informantin - geb. Bradley Manning - mit Perücke auf einer undatierten Aufnahme der U.S.-Army. (U.S. Army / dpa - Bildfunk+++)

Der scheidende US-Präsident Obama hat die Whistleblowerin Chelsea Manning begnadigt.

Wie das Weiße Haus in Washington mitteilte, darf die frühere Informantin der Enthüllungsplattform Wikileaks das Gefängnis am 17. Mai verlassen, 28 Jahre früher als vorgesehen. Manning, die inzwischen als Frau lebt, war unter dem Namen Bradley wegen Spionage und Verrats zu einer Freiheitsstrafe von 35 Jahren verurteilt worden. Sie hatte Wikileaks 2010 vertrauliche Dokumente aus ihrer Zeit bei der US-Armee zugespielt. Damit wollte sie nach eigener Aussage eine Debatte über die Kriege in Afghanistan und im Irak anstoßen.