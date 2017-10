Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an den Schweizer Jacques Dubochet, seinen in Deutschland geborenen US-Kollegen Joachim Frank und den Briten Richard Henderson.

Wie die Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mitteilte, erhalten die drei Forscher die Auszeichnung für die Entwicklung der Kryo-Elektronenmikroskopie. Damit werde die Abbildung von Biomolekülen vereinfacht und verbessert. Diese Methode habe für die Biochemie eine neue Ära gebracht, erklärte die Akademie. Forscher könnten die Moleküle so mitten in der Bewegung "einfrieren" und Prozesse darstellen, die zuvor nicht sichtbar gewesen seien.