Russland und China wollen UNO-Untersuchungen zu Chemiewaffeneinsätzen in Syrien auch auf den Irak ausdehnen.

Peking und Moskau hätten einen entsprechenden Resolutionsentwurf vorgelegt, sagte der britische UNO-Botschafter Rycroft in New York. Er lehnte den Vorstoß aber ab. Die Situation im Irak sei mit der in Syrien nicht zu vergleichen, weil die Regierung in Bagdad im Gegensatz zu der in Syrien kooperiere. Laut Rycroft wurde bisher nicht über die Resolution entschieden. Hintergrund sind Berichte, wonach die Terrormiliz IS bei Kämpfen um die irakische Stadt Mossul Chemiewaffen eingesetzt haben soll.