Chemnitz Verdacht möglicher Anschlagsvorbereitung nicht bestätigt

In Chemnitz gab es einen Antiterror-Einsatz der Polizei. (picture alliance / dpa)

Bei dem Anti-Terror-Einsatz in Chemnitz hat sich der Verdacht auf mögliche Anschlagspläne nicht bestätigt.

Wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, wurde kein Sprengstoff gefunden und auch niemand festgenommen. Eine Person stehe aber im Verdacht, Geld an die Terrormiliz IS weitergeleitet zu haben. Die sächsische Polizei hatte mit mehr als 100 Beamten mehrere Wohnungen in Chemnitz durchsucht.