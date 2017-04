In Chile ist es bei erneuen Protesten gegen die Bildungspolitik zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen.

Die Einsatzkräfte in Santiago de Chile setzten Tränengas und Wasserwerfer ein, nachdem sie mit Steinen angegriffen worden waren. Insgesamt beteiligten sich an der Demonstration in der Hauptstadt mehrere zehntausend Studenten. In Chile gibt es bereits seit 2011 Studentenproteste, die immer wieder in Gewalt ausarten. Die Demonstranten fordern eine grundlegende Modernisierung des noch unter Diktator Pinochet eingeführten Bildungssystems.