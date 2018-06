Nach jahrelangen Protesten chilenischer Studenten gegen hohe Studiengebühren hat Präsident Pinera einen Kompromiss vorgeschlagen.

Die Rückzahlung der Hochschulkredite solle erleichtert werden, kündigte der konservative Staatschef in einer Rede im Parlament an. Demnach sollen Studenten während ihrer Ausbildung nichts bezahlen müssen. Erst wenn sie ein Arbeitseinkommen beziehen, soll die Rückzahlung in kleinen Raten erfolgen. Für den Fall von Arbeitslosigkeit soll die Rückzahlungspflicht ruhen.



Unter Präsidentin Bachelet war 2005 ein Gesetz verabschiedet worden, das zum Teil hohe Studiengebühren vorsah. Es kam immer wieder zu Protesten von Studenten, die sich Straßenschlachten mit der Polizei lieferten.

