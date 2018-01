Papst Franziskus will heute am zweiten Tag seiner Chile-Reise Vertreter der indigenen Mapuche treffen.

Die Begegnung soll in der Stadt Temuco im Süden des Landes stattfinden. Die Mapuche kämpfen seit Jahrzehnten für die Rückgabe ihrer angestammten Gebiete. Dabei kam es in der Vergangenheit auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Im Erzbistum Conception besetzten Mapuche-Vertreter ein Kirchengrundstück, um ihren Forderungen vor dem Papst-Besuch Nachdruck zu verleihen.



Franziskus wird heute auf dem Militärflughafen Temucos auch eine Messe feiern. Gestern war er in der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile mit Opfern sexuellen Missbrauchs duch katholische Geistliche zusammengekommen und hatte um Vergebung gebeten.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.