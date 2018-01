Zum Abschluss seines Besuchs in Chile hat Papst Franziskus die Probleme der Migranten in den Mittelpunkt gerückt.

Bei einer Messe in der Stadt Iquique im Norden des Landes prangerte er die Ausbeutung von Einwanderern aus den Nachbarländern an und appellierte an die Gastfreundschaft der Chilenen. Franziskus sagte, Einwanderer ohne gültige Aufenthaltserlaubnis seien in Gefahr, schlecht behandelt zu werden. Er warnte vor neuen Formen der Ausbeutung. Seit Jahren kommen immer mehr Arbeitsmigranten aus ganz Lateinamerika in das relativ wohlhabende Chile. - Der Papst reist nun nach Peru weiter.

