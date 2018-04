Papst Franziskus hat seine Gespräche mit Opfern von sexuellem Missbrauch in Chile begonnen. Nach Angaben des Vatikans will sich das Oberhaupt der Katholischen Kirche so viel Zeit wie nötig nehmen und nacheinander mit den drei Männern sprechen. Einer der drei Männer twitterte, er habe zwei Stunden mit dem Papst geredet.

Dabei habe er Franziskus respektvoll und offen gesagt, wie wichtig es sei, Verantwortung und Fürsorge zu zeigen - und nicht nur um Verzeihung zu bitten.



Auf ausdrücklichen Wunsch des Papstes gibt es keine offiziellen Mitteilungen über den Inhalt der Unterredungen.



Der Papst war im Januar nach einer Chile-Reise kritisiert worden. Er hatte den dortigen Bischof Barros in Schutz genommen, der Sexualdelikte eines Priesterausbilders gedeckt haben soll. Franziskus räumte später Fehler bei der Bewertung ein.

