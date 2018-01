Papst Franziskus ist in Chile mit Vertretern der indigenen Mapuche zusammengetroffen.

Die Begegnung fand nach Angaben des Vatikans bei einem Mittagessen in Temuco statt, Hauptstadt der Region Araukanien und zugleich Zentrum des traditionellen Gebiets der Ureinwohner. An der Begegnung in einem Ordenshaus nahmen acht Mapuche sowie der örtliche Bischof Vargas teil. Zuvor hatte Franziskus bei einer Messe das Leiden und die Ausgrenzung der Mapuche in Chile beklagt. Überschattet wurde der Papstbesuch von erneuten Brandanschlägen auf Kirchen, die radikalen Indigenen zugeschrieben werden.



Die Mapuche kämpfen seit Jahrzehnten für die Rückgabe ihrer angestammten Gebiete. Rund 1,3 Millionen von ihnen leben in Chile, das entspricht etwa neun Prozent der Bevölkerung.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.