Zum Auftakt seiner sechsten Lateinamerika-Reise ist Papst Franziskus am Abend in Chile eingetroffen.

Im Mittelpunkt des Besuchs stehen Begegnungen mit den Nachfahren der Ureinwohner. Die katholische Kirche in Chile sieht sich mit Skandalen um sexuellen Missbrauch konfrontiert. Es ist mit Protesten von Opferhilfegruppen zu rechnen. Am Donnerstag reist Franziskus nach Peru weiter. Dort will er sich auch ins Amazonasgebiet begeben, wo illegaler Bergbau die Lebensgrundlage der Urbevölkerung bedroht.

