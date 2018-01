Die Hochschulbildung in Chile ist künftig kostenlos.

Das Parlament beschloss ein zentrales Reformprojekt der sozialistischen Präsidentin Bachelet. Nach dem Gesetz müssen die Universitäten künftig auch einheitliche Zulassungskriterien erfüllen. Das Bildungssystem in Chile ist noch von der Zeit der Militärdiktatur geprägt und weitgehend privatisiert. Schulen und Hochschulen sind teuer, die Plätze an staatlichen Universitäten extrem knapp. Immer wieder kam es in den vergangenen Jahren zu Studentenprotesten.

